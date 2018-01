Arquivado segundo pedido de impugnação da candidatura de Lula O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mandou arquivar a segunda representação de pedido de impugnação da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio de Lula da Silva, devido ao aumento dos salários dos servidores públicos concedido em período supostamente vedado pela Lei Eleitoral. A representação foi movida pelo aposentado José Laerte da Silva Neto. De acordo com o site do TSE, na decisão, o ministro Cesar Asfor Rocha observou que o eleitor não tem legitimidade para propor representação. No total, já foram protocoladas três representações no TSE questionando a candidatura do presidente Lula por causa do aumento concedido aos servidores públicos. Duas foram arquivadas, mas ainda falta a Justiça Eleitoral se manifestar sobre o pedido apresentado, em 20 de julho, por um candidato a deputado federal.