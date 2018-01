Arraia salta para dentro de barco e mata uma mulher na Flórida

Uma arraia pulou para dentro de um barco na Flórida nesta quinta-feira, 20, e matou uma mulher, atingindo-a com seu ferrão. A mulher e sua família estavam a bordo do barco no Oceano Atlântico quando "uma enorme arraia saltou da água e atingiu a vítima, penetrando seu ferrão em alguma parte do corpo e fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça", disse Jorge Pino agente da Comissão de Conservação de Peixes e Vida. "Não sabemos quais desses ferimentos causaram sua morte", acrescentou. "Foi um incidente bizarro", disse Pino. "Todas as arraias saltam da água de tempos em tempos, mas que uma delas colida com um barco é extremamente difícil", explicou. A mídia local disse que o ferrão do animal atingiu o pescoço da mulher, mas essa informação ainda não está confirmada. Steve Irwin, apresentador de televisão australiano conhecido como "caçador de crocodilos", foi morto em setembro de 2006 em um acidente famoso envolvendo uma arraia. Ele foi atingido no coração pelo ferrão de uma arraia enquanto filmava sob a água na costa australiana.