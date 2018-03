Arrastão e tiroteios assustam moradores da zona norte do Rio

RIO - Mais um arrastão assustou ontem à noite moradores da zona norte do Rio. Houve troca de tiros entre um policial que passava no local e os bandidos, mas ninguém ficou ferido. O crime aconteceu por volta das 20h, quando quatro homens armados com pistolas e que estavam em três motocicletas fecharam o trânsito na avenida 24 de Maio, na altura do bairro Riachuelo, e roubaram três pessoas.

Um jovem teve a moto e a mochila roubadas e um casal que também estava em uma moto teve documentos e joias levados. Um policial que passava pelo local viu a ação dos bandidos e atirou contra eles, mas os criminosos fugiram.

Na Linha Vermelha, outro tiroteio assustou moradores nesta sexta-feira, 22. O incidente aconteceu no Parque da Alegria, quando uma viatura passava pelo local e foi recebida a balas. Segundo a PM, a troca de tiros durou cerca de cinco minutos, mas ninguém ficou ferido e sequer foi detido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Histórico. Na segunda-feira a polícia registrou outro arrastão, desta vez no Humaitá, na zona sul do Rio. Na ocasião homens armados roubaram três carros e os pertences de pelo menos cinco pessoas. Entre as vítimas estavam dois funcionários do Consulado Espanhol, que estavam há poucos dias na cidade.

Atualizado às 13h43.