Arrastão em prédio faz PM invadir favela Dez homens armados invadiram um prédio e roubaram moradores de dois apartamentos em Ipanema, na madrugada de ontem. O grupo fugiu no Fiesta de um morador, achado perto da favela Pavão-Pavãozinho. Atrás do bando, a PM fez uma operação na favela e no Morro do Cantagalo. Houve tiroteio. Uma pessoa morreu, um PM foi ferido e sete suspeitos, presos.