Artigo 'mexeu com brios' dos organizadores Um artigo do correspondente do jornal espanhol El País no Brasil, Juan Arias, publicado no dia 7 de julho, foi o ponto de partida para a agitação dos cinco amigos do Rio. Arias questiona por que os brasileiros são capazes de reunir milhares de pessoas em paradas gays, marchas evangélicas e passeatas em favor da legalização da maconha, mas não conseguem levar para as ruas a indignação contra a corrupção. "Aquilo mexeu com nossos brios", lembra Cristine Maza, que calcula a participação de 25 mil pessoas.