Artista faz grafite do papa imitando Super-Homem

Um grande grafite que surgiu em um edifício perto do Vaticano mostra o papa argentino levantando voo, com seu punho direito cerrado, na clássica posição do Super-Homem. A imagem foi divulgada nessa terça-feira, 28, na conta do Vaticano no Twitter.

"Compartilhamos esse grafite que vimos hoje", diz o comunicado em espanhol.

Sua capa branca e sua cruz tremulam ao vento e em sua mão esquerda o papa carrega uma valise preta com a inscrição "valores".

Um cachecol vermelho e azul, as cores do San Lorenzo, time argentino de futebol para o qual o papa torce, escapa da valise.

Mas diferentemente do Super-Homem, que se disfarça como o repórter Clark Kent, Francisco é claramente identificável e voa sem retirar os óculos. A obra de arte é assinada por "Maupal 2014".

Na versão tradicional do herói dos quadrinhos, que depois se tornou também um astro do rádio, TV e cinema, o Super-Homem luta uma "batalha sem fim" em prol da verdade e justiça.

Há alguns anos, a Igreja Católica tem buscado todos os meios a seu alcance para se comunicar com fiéis do mundo todo. O próprio Papa tem uma conta pessoal no Twitter.

A presença nas redes sociais sempre foi estimulada pelo papa argentino em um desejo de mostrar mais transparência, depois dos anos marcados por diversos escândalos, sobretudo, dos padres pedófilos.

Francisco prometeu eliminar a corrupção no Vaticano e aproximar a Igreja Católica dos pobres. COM REUTERS