Artista plástica italiana é assassinada em PE

A artista plástica italiana Patrizia Zocchi, de 56 anos, foi morta numa suposta tentativa de assalto na noite do último sábado, no quintal de sua casa em Jardim dos Guararapes, no Pernambuco, segundo informações do Jornal do Commercio. A vítima teria reagido após dois homens invadirem a residência. A dupla, então, disparou contra a italiana. O marido da artista, Ivo Nardo, de 57 anos, estava no banheiro no momento do crime. Ele ainda teria encontrado os dois homens, que fugiram sem levar nada. A polícia trabalha com a hipótese de Nardo ter participação no caso, em razão de sua frieza. De acordo com o Commercio, o casal vivia no País há dois anos.