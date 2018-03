Artistas fazem lobby por Juca Ferreira, mas Lula se esquiva Durante a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, no Rio, o presidente Lula evitou endossar os apelos pela permanência do atual ministro da Cultura, Juca Ferreira, que recebeu o apoio de artistas convidados para o evento, no Theatro Municipal. Lula disse não saber se Juca continuará na pasta no governo Dilma, mas elogiou o ministro.