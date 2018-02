Artistas protestam na entrada da Bienal Munidos com faixas e caixões e berrando palavras de ordem, como "Viva a liberdade de expressão! Abaixo o vazio intelectual!", artistas plásticos realizam um protesto hoje, às 10 horas, na entrada do prédio da Bienal, no Ibirapuera. "A oportunidade de conhecer o melhor da arte do Brasil e do mundo foi desperdiçada", afirma o artista plástico Antonio Peticov, um dos organizadores. A manifestação também será contra a prisão da artesã Caroline Pivetta da Mota, de 23 anos, detida há 41 dias após pichar o segundo andar na abertura da exposição. "Quem depredou um prédio histórico foi a própria Bienal", diz Peticov.