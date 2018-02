Árvore cai e interrompe tráfego em rua na Moóca Uma árvore de cerca de sete metros de altura caiu, por volta das 22h deste sábado, interrompendo por completo o tráfego de veículos na altura do nº 151 da Rua Dr. João Batista de Lacerda, na Mooca, zona leste da capital paulista. Segundo o analista de sistemas Rogério Lopes Passos, dono do imóvel em cuja frente estava a árvore, várias reclamações já haviam sido feitas junto à Subprefeitura da Moóca, pois a árvore vinham pendendo cada vez mais. Entretanto, afirma, nada foi feito. "Falamos várias vezes com o engenheiro agrônomo da Subprefeitura e dissemos que a árvore estava condenada. Disseram que nós não podíamos mexer nela, mas também não fizeram nada", disse o morador. Ainda, segundo Rogério, o problema com a árvore começou a partir das podas mal feitas, segundo ele, pela Eletropaulo, cuja fiação desta vez, com a queda, foi danificada. "Estou tentando falar com alguém da Prefeitura através do 156 para informar o que ocorreu aqui mas ninguém atende. Uma senhora de idade que mora do outro lado da rua está impossibilitada de sair de casa por causa da árvore", acrescentou. No momento em que a árvore caiu, segundo moradores, não chovia nem ventava. Uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já havia sido acionada pela Central de Operações no início da madrugada deste domingo. O motorista que trafega pela Rua Álvaro Ramos no sentido Cemitério da Quarta Parada deve ficar atento, pois ao virar à esquerda para acessar a Rua Dr. João Batista é surpreendido pela árvore que atravessou por completo a via.