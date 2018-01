Árvore cai na Rubem Berta e prejudica trânsito O trânsito está complicado no eixo norte-sul, no sentido Aeroporto, devido à queda de uma árvore na Avenida Rubem Berta, próximo ao viaduto 11 de Julho. A árvore não atingiu ninguém mas está ocupando a faixa da direita, atrapalhando o tráfego, que já apresenta quase sete quilômetros de congestionamento, que vai do local da queda até a praça das Bandeiras. Na marginal Pinheiros, próximo à ponte da Cidade Universitária, outra árvore caiu em cima de um caminhão. Não houve feridos, mas contribui para aumentar o engarrafamento no local que já estava lento devido acidente entre um caminhão, um ônibus e uma Kombi bem próximo ao local.