Árvore e poste caem em cima de cinco veículos em Moema Uma árvore de grande porte caiu, na manhã desta quinta-feira, 15, em um poste, que também acabou caindo e atingiu cinco veículos na Rua 4º Centenário, no cruzamento com a Avenida República do Líbano, na região de Moema, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 11 horas e três equipes do Corpo de Bombeiros foram no local, que seguia interditado; ainda não há número de feridos. Texto alterado às 15h11 para acréscimo de informações.