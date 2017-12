As cenas de Garcia e Gaspar constrangeram o governo

Foi com constrangimento que pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiram à divulgação por todos os sites e pelo Jornal da Globo, da TV Globo, de cenas em que os assessores Marco Aurélio Garcia e Bruno Gaspar aparecem comemorando, com gestos obscenos, a informação de que o acidente com o avião da TAM, na última terça-feira, fora provocado por falha mecânica. Veja também: Após comemoração, PSDB pede demissão de Marco Aurélio Garcia O que você acha da atitude de assessores de Lula? Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Os auxiliares do presidente Lula insistem em deixar claro que o tom do governo não é o que foi registrado pelas imagens. Segundo esses auxiliares, o governo trabalha com todas as hipóteses sobre os motivos que provocaram o acidente e não descartam nenhuma delas. O ambiente no Planalto, afirmam os governistas, é de luto, tristeza e pesar pelas dezenas de mortes dos passageiros e funcionários da TAM Express. O presidente Lula, ainda segundo esses mesmos auxiliares, está com sua atenção "absolutamente direcionada" para as propostas que deverão ser anunciadas, ainda nesta sexta-feira, 20, para reduzir trafego aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Lula reuniu alguns de seus ministros para discutir essas propostas que serão referendadas, à tarde, na reunião do Conselho Nacional de Aviação (CONAC). À noite, está previsto que o presidente fará um pronunciamento à Nação.