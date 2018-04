''As Centenárias'' sai de cena domingo que vem Quem estiver a fim de ver Marieta Severo e Andréa Beltrão no papel de duas carpideiras tem de se programar logo. Está difícil conseguir ingressos na hora para As Centenárias, de Aderbal Freire-Filho. A peça sai de cartaz no próximo domingo. Teatro Raul Cortez, Rua Doutor Plínio Barreto, 285, Bela Vista; Tel.: (11) 3254-1700; 17h; a partir de R$ 80.