As chuvas no Rio, pelos cinegrafistas anônimos da web

Gabriel Pinheiro, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Milhares de internautas têm registrado e divulgado na rede vídeos das chuvas que castigam o Rio de Janeiro desde o início da semana. Com câmaras amadoras e pouca ou nenhuma edição, cinegrafistas anônimos capturam a força das águas e os efeitos devastadores das piores enchentes no Estado em décadas.

Neste primeiro vídeo, gravado pelo usuário Idsantobr e publicado no YouTube na noite de segunda-feira, é possível ver as águas das enchentes tomando conta da Praça da Bandeira, no centro da cidade. O local é historicamente conhecido pelos constantes alagamentos durante temporais.

No segundo, o usuário Cleverton29anos juntou várias cenas de diferentes pontos da cidade completamente alagados, durante dia e noite. O vídeo foi publicado na quinta-feira. O cenário - postos de gasolina alagados, morros ameaçando ruir e praças destruídas - é devastador. Ao fundo, uma moradora comenta: "Nunca vi isso desse jeito."

Cenas inusitadas também não ficaram de fora. Nesta outra gravação, registrada por felipewandel, é possível ver moradores de Guaratiba, zona oeste do Rio, tentando circular sobre as águas com um caiaque. A forte correnteza frustrou a brincadeira.

Veja mais vídeos da tragédia no YouTube.