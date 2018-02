As presenças nos camarotes do Sambódromo do Anhembi O cantor Jorge Benjor se apresentou na madrugada deste sábado no camarote do Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi. Ele assistiu pela primeira vez os desfiles das escolas de samba de São Paulo e disse que ficou impressionado com as apresentações. "Não tem nada a ver comparar o carnaval do Rio com o de São Paulo. Cada manifestação tem o seu valor, sua particularidade", comentou. Outra presença no camarote foi a do empresário francês Olivier Anquier que destacou que já é fã do carnaval brasileiro há 27 anos. Também estiveram presentes o ex-narrador esportivo Osmar Santos, Ângela Bismark, além de Lilian Gonçalves, dona de uma rede de restaurantes e conhecida como a Rainha da Noite. Sheila Carvalho, a atriz Adriana Lessa e Max Fivelinha também marcaram presença no camarote Caras.