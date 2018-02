As seis do DPH Butantã: Praça Monteiro Lobato, s/n.º. Construída no século 18 e restaurada em 1954 Caxingui: Praça Enio Barbato, s/n.º. Construída no século 17 e restaurada em 1967 Mirim: Avenida Doutor Assis Ribeiro, s/n.º. Construída em 1759 e restaurada em 1967 Ressaca: Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3. Construída em 1719 e restaurada em 1979 Morrinhos: Rua Santo Anselmo, 102. Construída em 1702 e restaurada em 1984 e 2000 Tatuapé: Rua Guabiju, 49. Construída no século 18 e restaurada de 1980 a 1981