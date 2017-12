Asfalto afunda e Rebouças tem 3 km de congestionamento Um solapamento na altura do número 2.485 da Avenida Rebouças, no cruzamento com a Rua Capitão Antonio Rosa, causou três quilômetros de congestionamento no sentido centro no começo da tarde desta quinta-feira, 15. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o afundamento da via ocorreu em uma das três faixas de trânsito por volta de 13h15. Os veículos utilizavam a faixa exclusiva de ônibus, já que a faixa da direita foi interditada.