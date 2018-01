Asfalto cede e ônibus cai em rio em São José dos Campos Um ônibus que faz o transporte coletivo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, caiu em um rio municipal, depois que o asfalto cedeu por conta do grande volume de chuva na noite de terça-feira, 28. Por volta das 22h30, o coletivo passava pelo pontilhão da avenida Jorge Zarur, quando o asfalto cedeu. Uma das rodas do veículo afundou primeiro e os passageiros, que seguiam para a região sul da cidade, ficaram apavorados e saíram do ônibus rapidamente. Apesar do pânico, ninguém ficou ferido. O motorista também percebeu o afundamento e conseguiu escapar. Em poucos minutos o ônibus já estava submerso e as duas pistas da avenida foram levadas pela água. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o trânsito passou a ser desviado pela Rodovia dos Tamoios e também pelo anel viário, antiga estrada entre São José dos Campos e Jacareí. A chuva começou no final da tarde e em meia hora foram registrados 40 milímetros de água, nível considerado muito alto pela Defesa Civil. A quantidade de água também pode ter prejudicado os pilares que sustentam as pontes do quilômetro 150, que também foram interditadas em São José dos Campos por conta de um deslocamento de terra. O trânsito foi desviado pelas duas marginais da Dutra e às nove horas desta quarta-feira o congestionamento chegava a oito quilômetros. Os motoristas que seguiam para São Paulo tinham que fazer o desvio no quilômetro 147 e os que iam sentido Rio de Janeiro eram obrigados a desviar no quilômetro 151.