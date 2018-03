Asfor Rocha é de novo cotado para o Supremo A menos de quatro meses da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Eros Grau, a corrida por sua vaga vem reforçando o favoritismo do ministro Cesar Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ministros do Supremo, do governo e pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que, se a indicação ocorresse hoje, Asfor Rocha deveria ser o nome escolhido.