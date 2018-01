Assaltado restaurante de museu em SP O restaurante do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, no centro da cidade de São Paulo, foi assaltado, na tarde desta terça-feira, por quatro homens disfarçados com roupa de gari da Prefeitura. Segundo informações da Rádio Jovem Pan e da Polícia Militar, o bando entrou pelos fundos, onde estava sendo aguardada a chegada de fornecedores. Um gerente, dois seguranças e outros funcionários do resturante foram rendidos e presos numa sala. Enquanto isso, uma grande quantidade de cheques e vales-refeição foi levada do caixa do restaurante. Durante a operação, que durou aproximadamente cinco minutos, três escolas de ensino fundamental estavam visitando a exposição de Renoir. De acordo com uma professora, que estava coordenando a visita, os funcionários do Masp encaminharam todas as crianças para o auditório, onde permaneceram por 15 minutos por questão de segurança.