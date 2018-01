Assaltantes de banco trocam tiros com a polícia e funcionária morre Pelo menos dois assaltantes invadiram a agência do Banco Sudameris localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, por volta das 14 horas desta quarta-feira, 23. Depois de uma troca de tiros com a polícia, a subgerente do banco, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser baleada no rosto. Policiais militares socorreram a vítima, mas ela não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital das Clínicas. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), os dois homens entraram no segundo andar da agência normalmente, como se fossem clientes, e informaram que queriam abrir uma conta bancária. Eles sentaram para conversar com um gerente e poucos minutos depois, anunciaram ao assalto, rendendo um dos vigias. Apóas a troca de tiros, conseguiram fugir, mas a polícia ainda não informou se eles concluíram o roubo. A ocorrência foi registrada no 15º Distrito Policial (DP).