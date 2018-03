Assaltantes fazem 9 reféns durante festa de aniversário na BA

Nove pessoas que se preparavam para uma festa de aniversário em uma casa do bairro de Jardim Pontal, em Ilhéus (BA), 465 quilômetros ao sul de Salvador, foram feitas reféns por três assaltantes, entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, 23. De acordo com informações da delegacia do município, o proprietário do imóvel foi rendido na porta de casa pelos criminosos, às 19 horas. Os vizinhos testemunharam a cena e chamaram a polícia, que chegou ao local poucos minutos depois.

Os assaltantes, armados com dois revólveres e um facão, então, fizeram as nove pessoas que estavam no local reféns. As negociações entre policiais e criminosos duraram sete horas e foram feitas por telefone celular. Parentes dos sequestradores foram chamados para participar das conversas. Um tiro chegou a ser disparado dentro da casa, mas ninguém ficou ferido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os assaltantes, identificados como Jorge Santos Neves, de 22 anos, Eliseu dos Santos, de 18, e Rogério Melo, também de 18, renderam-se e foram levados para a carceragem da delegacia, onde estão à disposição da Justiça.