Assaltantes fazem arrastão em falsa blitz no Rio de Janeiro Por volta das 3h30 desta sexta-feira, cerca de 20 homens fortemente armados com pistolas e fuzis fizeram uma falsa blitz perto do Túnel Rebouças, via que liga as zonas norte e sul do Rio de Janeiro. Eles renderam 15 motoristas, que tiveram seus carros roubados e foram obrigados a ficarem encostados no paredão do túnel. Os bandidos bloquearam o fim do viaduto Paulo de Frontin e abordaram as vítimas que seguiam ao Túnel Santa Bárbara, rumo à zona sul da cidade. Os assaltantes aproveitaram que o Túnel Rebouças estava fechado para manutenção para fazerem a falsa blitz, segundo informações do Bom Dia Brasil, da TV Globo. De acordo com a polícia do Rio, os traficantes que estariam com dificuldade de agir nos morros, agora partem para o crime no asfalto. Muitos motoristas que acessavam o túnel no momento do arrastão foram surpreendidos por condutores de outros veículos que voltavam pela contramão, na tentativa de não serem também vítimas da quadrilha. No fim da madrugada, em um carro blindado, policiais militares montaram uma operação na Favela Paula Ramos para tentar localizar os veículos roubados. Três, entre eles um Astra, foram recuperados pela PM. No momento do arrastão, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ubiratan Ângelo, participava de uma simulação do novo esquema de segurança na cidade, na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da cidade, que deve começar na semana que vem. Esta matéria foi alterada às 10h12 para acréscimo de informações.