Assaltantes fazem dois reféns em Belém e terminam presos Uma abordagem de rotina a quatro suspeitos, no final da noite de quarta-feira, 25, no bairro do Reduto, região central da cidade de Belém (PA), transformou-se em momentos de tensão para uma família. Durante a abordagem os suspeitos fugiram e entraram em uma casa, na qual pai e filha foram mantidos reféns durante 1 hora e 10 minutos. Em patrulhamento pela Rua Manoel Barata, policiais militares resolveram parar quatro homens que caminhavam após o grupo deixar uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o quarteto correu e três dos suspeitos invadiram a mesma casa, próximo à esquina com a Travessa Benjamin Constant, da qual haviam saído. Os policiais até então não sabiam que os suspeitos tinham acabado de assaltar a residência. Um dos criminosos, identificado como Giovani da Silva Pereira, de 19 anos, foi detido ainda do lado de fora do imóvel. Um segundo conseguiu fugir pelos fundos da casa, mas os outros dois, Francisco da Silva, de 24 anos, e um suposto menor de idade, armados com um revólver calibre 38, fizeram o dono da casa e sua filha de reféns. Depois de mais de uma hora de negociação, a dupla resolveu se entregar. Os criminosos quando foram abordados pelos policiais, no momento em que deixavam a casa, estavam com dinheiro e objetos pessoais das vítimas. Os três detidos na ação foram encaminhados para a Delegacia Seccional do Comércio, onde foram autuados em flagrante. O suposto adolescente, que não portava documentos, só será encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) depois que comprovar sua idade. Se tiver mais de 18 anos, o assaltante será autuado como os demais.