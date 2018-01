Assaltantes invadem prédio em SP e saem sem serem vistos Por volta das 21h de segunda-feira, três assaltantes conseguiram entrar e sair do Condomínio Edifício Cravinhos, localizado nos Jardins, região centro-sul da capital paulista, sem serem vistos pelo vigia que estava na portaria. No prédio, que possui dez andares e apenas um apartamento por pavimento, os criminosos teriam rendido uma jovem que descia pelo elevador. No apartamento, segundo a moça, foram rendidos seus dois irmãos, a empregada e o pai, que chegou minutos depois. Os criminosos, segundo as vítimas, levaram um laptop, uma coleção de relógios, dois pares de brincos, jóias, além de dinheiro, parte em dólares, euros e libras. Nenhuma das vítimas ficou ferida. Os policiais irão assistir às imagens gravadas pelo circuito interno de tevê existente no prédio para tentar esclarecer o caso, já que o porteiro afirma que não viu ninguém estranho entrando nem saindo do edifício. Todo o prédio foi cercado e vasculhado pelos policiais, inclusive a caixa d´água, mas ninguém, segundo a polícia, foi encontrado.