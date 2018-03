Assaltantes invadem prédio no Rio e fazem refém na fuga

SÃO PAULO - Cerca de quatro homens invadiram um prédio no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Rio, na manhã desta terça-feira. Os bandidos renderam moradores do prédio, localizado na Rua Visconde de São Lourenço, por volta das 6 horas. Na fuga, eles levaram um dos moradores, que foi libertado em seguida, na Penha.

A polícia montou um bloqueio para capturar os ladrões. Houve troca de tiros e um capitão da Polícia Militar, de 34 anos, foi atingido e levado para o Hospital da Aeronáutica. Segundo a corporação, ele passa bem. Os assaltantes conseguiram fugir.

A polícia não informou o número de apartamentos e quais itens foram roubados. O caso foi registrado na 37ª Delegacia de Policia, na Ilha do Governador.