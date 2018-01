Assaltantes levam caixa eletrônico da Casa da Indústria de AL

O Comando de Operações da Polícia Militar de Alagoas registrou uma ocorrência ousada na madrugada desta terça-feira, 2. Seis homens vestidos com fardas da PM e fortemente armados invadiram a Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA), na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol, e roubaram o caixa eletrônico localizado dentro do prédio. O assalto ocorreu por volta das 23 horas de segunda-feira e pode ter sido filmado. Os assaltantes renderam os seguranças, arrancaram o caixa eletrônico e o colocaram em uma Saveiro, na qual fugiram sem encontrar resistência. A ação foi tão rápida que causou surpresa e perplexidade nas pessoas que estavam no local. Quando as viaturas da PM chegaram, os assaltantes já estavam longe. Várias buscas foram realizadas, mas todas em vão. O assalto foi registrado pela PM, mas deve ser investigado pela Polícia Federal, porque o equipamento eletrônico pertence à Caixa Econômica Federal (CEF). A assessoria da Caixa ainda não informou sobre quanto em dinheiro os assaltantes levaram. Na madrugada desta terça, a Saveiro usada no assalto foi encontrada carbonizada, no bairro do Pontal da Barra, na periferia de Maceió. O carro pertence à Usina Capricho e não possui queixa de roubo. A carcaça carbonizada foi conduzida para o pátio do Departamento de Trânsito de Alagoas (Detran). Segundo a assessoria da Casa da Indústria, as fitas do circuito interno estão à disposição das autoridades policiais, para ajudar nas investigações.