Assaltantes levam R$ 17 mil que estavam em sofá Três homens assaltaram uma residência, na Vila Aparecida, na manhã desta terça-feira, 25, em Franca, na região de Ribeirão Preto e levaram R$ 17 mil em dinheiro da vítima. Por volta das 9 horas da manhã, Gislene Aparecida Ferreira, de 20 anos foi atender um homem que bateu no portão de sua casa e em seguida foi rendida pelo assaltante, que estava armado. Outros dois homens, encapuzados, entraram pelos fundos da casa em seguida. A vítima foi amarrada e amordaçada e trancada no banheiro. Os assaltantes encontraram o dinheiro embaixo do sofá. Ao registrar a ocorrência no 3º DP, que investiga o caso, ela disse que o dinheiro era do pai, proveniente da venda de uma área rural há alguns meses. Ela mora com os pais, que não estavam em casa no momento do assalto. Investigadores do 3º DP cuidarão do caso, mas sem pistas.