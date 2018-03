Assaltantes mantêm reféns em agência bancária em MG Pelo menos nove pessoas são mantidas reféns em uma agência bancária de Araporã, cidade com 6 mil habitantes em Minas Gerais. Seis assaltantes invadiram a agência e renderam 14 funcionários e clientes no fim da manhã desta quarta-feira. Três idosos, uma mulher e uma criança foram liberados rapidamente. De acordo com informações do Jornal Hoje, da TV Globo, a quadrilha exige a presença de um advogado e de um promotor. Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais e Goiás cercaram a agência e usam, inclusive, um helicóptero.