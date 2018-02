Assaltantes perdem R$ 60 mil durante fuga, em MG Os criminosos que assaltaram uma agência do Banco do Brasil (BB) na cidade de São Romão, no interior de Minas, teriam perdido cerca de R$ 60 mil durante a fuga, que completa nesta terça-feira, 20, 14 dias. No depoimento que prestaram domingo, 18, na delegacia de Polícia Civil de Bonfinópolis de Minas, região noroeste do Estado, os quatro homens mantidos reféns pelos bandidos durante quase uma semana disseram o montante total levado da agência bancária - aproximadamente R$ 250 mil, conforme a Polícia Militar - foi dividido entre os assaltantes e acondicionado em mochilas. Na fuga pela mata fechada, durante a travessia do rio Santo André, uma das mochilas caiu, afundou e foi levada pelas águas. A informação foi confirmada nesta terça por policiais civis de Bonfinópolis. Os reféns contaram que, além do dinheiro, os assaltantes haviam guardado armas na mochila perdida. O rio Santo André nasce em Bonfinópolis de Minas e depois se encontra com o rio Santa Cruz, que passa a se chamar Ribeirão da Conceição. Este, por sua vez, deságua no rio Urucuia, que desemboca no São Francisco. Quando libertaram os reféns, na noite de sábado, os assaltantes deixaram com eles R$ 7,4 mil, em notas de pequeno valor, provavelmente para se livrarem do peso. A força-tarefa com cerca de 350 homens das polícias Civil e Militar mantinha cerca de 350 homens na região à caça dos quatro assaltantes apontados como responsáveis pelo assalto à agência do BB, mas até o final da tarde nenhum suspeito havia sido preso. Helicópteros auxiliavam nas operações. Quatro pessoas acusadas de fazerem parte da quadrilha foram presas no final da noite da última sexta-feira, 16. Segundo a polícia, eles retornaram à região na intenção de resgatar os comparsas. A PM concentra as buscas aos criminosos numa área com cerca de oito mil hectares de vegetação pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que compreende a zona rural dos municípios de Bonfinópolis e Riachinho. Também na sexta, a agência do BB em Riachinho foi assaltada e aproximadamente R$ 350 mil foram roubados.