Assalto a lan house deixa um ferido em Campos do Jordão Um cliente foi baleado durante um assalto em uma lan house, localizada no centro da cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira na noite de terça-feira, 27. Moisés Gonçalves da Silva, de 26 anos, usava um dos computadores da loja quando dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Não houve nenhuma reação das vítimas. Armados, os assaltantes roubaram somente R$ 23 do caixa e antes de fugir fizeram os disparos. Um dos tiros acertou o jovem, que foi socorrido e transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional em Taubaté, no Vale do Paraíba. Na manhã desta quarta-feira, 28, os funcionários do local ainda estavam assustados com o crime e não quiseram comentar o assunto. O local reabriu as portas somente depois das 11 horas. Para o dono da lan house, José Valter da Silva, os ladrões devem ter reconhecido o cliente e por isso deram os tiros. Silva também estranhou nenhum computador ter sido roubado. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté foram a Campos do Jordão para ajudar a esclarecer o crime. "Os ladrões atiraram por pura maldade, não houve nenhuma reação da vítima", contou o delegado seccional de Taubaté, Roberto Martins de Barros. "As investigações estão avançadas. Não podemos deixar que este tipo de crime ocorra na nossa região". Até o início da tarde de ontem Moisés continuava internado em estado grave.