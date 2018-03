Assalto a loja termina com bandido morto na zona Oeste Um assalto a uma loja de fábrica, especializada em produtos esportivos, terminou com a morte de um bandido, na noite de domingo, na zona Oeste da Capital paulista. Eram 19h quando um grupo com pelo menos 10 homens rendeu o segurança e invadiu o estabelecimento, localizado na região da Água Branca. Os bandidos, que chegaram em três veículos permaneceram no local por quase uma hora, até a chegada de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil, acionados por um dos vizinhos da loja que teria testemunhado parte do assalto. O grupo ainda carregava o caminhão com produtos da empresa quando os policiais se aproximavam. Com a chegada da polícia, houve troca de tiros entre os agentes do Garra e criminosos que faziam cobertura aos comparsas. Um dos assaltantes, identificado como Carlos Bispo, de 30 anos, morreu; os demais fugiram, levando grande quantidade de artigos esportivos. A casa de um dos bandidos foi localizada horas depois pelos policiais e nela foram encontradas duas das armas usadas no assalto.