Assalto a lotérica deixa 2 gravemente feridos Um assalto à casa lotérica dentro do supermercado Carrefour da Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, deixou ontem duas pessoas feridas. O crime provocou correria na loja. Eram 15h50 quando três homens armados invadiram o estabelecimento e saquearam os caixas. Os assaltantes balearam Carlos Varani, de 41 anos, PM à paisana que seria cliente da lotérica, e a dona do estabelecimento, Marisa Cialfi, de 45. Quando a PM chegou, o trio havia fugido em motocicletas. Os ladrões levaram R$ 14.430. As vítimas foram internadas em estado grave.