Assalto a supermercado termina com 2 criminosos baleados Dois criminosos foram baleados e outros dois conseguiram fugir, por volta das 20 horas de quarta-feira, durante uma tentativa de assalto ao Supermercado Dias, localizado no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista. A quadrilha foi flagrada pelo policial civil Eduardo Cassiolato, agente do Grupo de Operações Especiais (GOE), no momento em que tentava render algumas pessoas que estavam no supermercado. Armado, o policial anunciou voz de prisão, o que deu início a um tiroteio. Antonio Ailton do Nascimento, de 21 anos, e Silvio Santos do Amaral, de 20 anos, foram baleados e encaminhados ao pronto-socorro do Ipiranga, onde sobreviveram. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial.