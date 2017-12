PORTO ALEGRE - Ao menos cinco homens armados assaltaram na manhã deste sábado,9, uma joalheria localizada dentro do Hipermercado BIG, localizado no município de Alvorada na região metropolitana de Porto Alegre.

Na ação, houve troca de tiros entre vigilantes do estabelecimento e bandidos. Uma mulher que fazia a limpeza na praça de alimentação foi atingida pelos tiros e morreu na hora.

A vítima foi identificada como Mariza Iracema Cassol Jaques, de 54 anos, e fazia um serviço voluntário para um Centro Espírita.

De acordo com informações preliminares do 24º Batalhão de Polícia Militar de Alvorada, os bandidos chegaram em um veículo Chevrolet Onix e desembarcaram em frente a porta principal do BIG.

O assalto ocorreu na Joalheira e Óptica Topaze pouco antes das 11h desta manhã. Uma funcionária da loja foi feita refém enquanto os criminosos realizam o roubo. Ela foi levada junto com os bandidos que fugiram no automóvel em direção a Porto Alegre.

Instantes depois, a vítima feita de refém foi abandonada no bairro Parque dos Maias, na zona norte da capital juntamente com o veículo Onix usado no assalto. Dentro do automóvel a polícia encontrou manchas de sangue, munição e semijoias.

Ainda conforme a Brigada Militar, o grupo teria usado outro veículo, um Ford Ka para dar continuidade a fuga. Policiais militares de Alvorada e Porto Alegre realizam buscas aos criminosos. Até o momento ninguém foi preso.