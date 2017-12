Assalto em estacionamento de banco deixa um morto em SP Moacir Batista de Oliveira, de 58 anos, foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira, 14, durante uma tentativa de assalto no estacionamento da agência do Bradesco na Avenida Guilherme Cotching, na zona norte de São Paulo. De acordo com as primeiras informações da Secretaria de Segurança Pública Estado de São Paulo, por volta das 15h30, enquanto Oliveira se dirigia para seu carro, um casal o abordou e anunciou o assalto. O homem reagiu e foi morto no local. Os criminosos fugiram.