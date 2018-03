Assalto em supermercado no Rio deixa dois feridos Funcionários e fregueses do Supermercado Guanabara, na Piedade, zona norte do Rio de Janeiro, viveram momentos de pânico na manhã deste sábado, quando três ladrões de carro se refugiaram na loja, ao fugir de policiais militares. Houve troca de tiros. Uma funcionária ficou ferida com um tiro na perna. Um policial e um assaltante também ficaram feridos durante a perseguição. Pouco antes das 8 horas, um homem teve o Fox prata roubado no Engenho de Dentro, por três criminosos, dois deles menores de idade e armados de pistolas. Logo depois, a vítima encontrou com policiais do 9.º Batalhão (Rocha Miranda) e avisou do assalto. Os policiais conseguiram localizar o veículo roubado e teve início a perseguição. Os assaltantes atiraram em direção ao carro da polícia e feriram o cabo Carlos Augusto dos Santos, atingido no saco escrotal. Eles pararam o Fox em frente ao Supermercado Guanabara, na Avenida Dom Helder Câmara, e se esconderam na loja. Os criminosos levaram 15 reféns para o setor de estoque de mercadorias. A PM cercou o supermercado e interditou o trânsito no local. Os assaltantes fizeram disparos dentro do supermercado e Laura Francisca Pereria de Souza, de 32 anos, foi ferida de raspão numa das pernas. O assaltante Thiago da Conceição Costa, de 18 anos, ficou ferido de raspão no pé. Houve pânico entre os clientes e funcionários, que se jogaram no chão. Os criminosos decidiram se entregar depois de meia hora de negociação. Os dois feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte. O cabo foi submetido à cirurgia e não corre risco de vida. Laura Francisca passou pelo setor de sutura e depois por avaliação na ortopedia. Ela deveria ser liberada na parte da tarde. Os assaltantes foram indiciados por roubo de veículo e por tentativa de homicídio.