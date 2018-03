Assalto termina com dois mortos e 11 feridos no Rio Um assalto na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, gerou perseguição policial e causou um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 8. Um bandido e um refém morreram. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações do Jornal Hoje, da TV Globo, bandidos, que estavam em dois carros, roubaram um caminhão de carga e fizeram pelo menos um refém. A polícia perseguiu os assaltantes e houve troca de tiros. Um dos carros dirigidos pelos criminosos entrou na avenida pela contramão e bateu em uma van, lotada de passageiros. A pista foi interditada. Um bandido morreu, outro ficou ferido e o terceiro fugiu. Um dos reféns que estava no carro dos bandidos que bateu na van também não resistiu e morreu.