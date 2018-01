Assassinado rapaz que teria estuprado mulher Oswaldo Bispo do Nascimento, de 18 anos, foi morto com golpes de facão ou machado em casa, em Parelheiros, zona sul. Segundo a polícia, há indícios de que ele tenha sido linchado. Na vizinhança, Nascimento é apontado como o homem que estuprou e matou Maria Rosália Gonçalves, de 46 anos. O corpo dela foi achado no domingo na região.