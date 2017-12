Assassino de Glauco é suspeito de participar de quadrilha em Goiás

GOIÂNIA - A Polícia Civil de Goiás investiga a possível participação do jovem Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, conhecido como Cadu, de 29 anos - assassino do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele, Raoni Vilas Boas -, em uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Em silêncio, Cadu foi apresentado na manhã desta terça-feira, 2, como sendo o homem que aparece nas imagens de um vídeo correndo após atirar na cabeça do agente prisional Vinícius Lemes D'Abadia, 45 anos, no dia 28, em uma tentativa de assalto. D'Abadia está internado em estado grave.

Três dias depois, Cadu teria participado do assalto que terminou com a morte do estudante Mateus Pinheiro, de 28 anos. Nesta terça-feira, uma terceira vítima se apresentou na Delegacia de Investigações de Homicídios e disse que reconheceu Cadu como o assaltante que lhe tomou um carro. A vítima, um homem, estava sendo ouvido.