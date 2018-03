Assembleia aprova reajuste para servidores

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou uma série de aumentos propostos pelo governo do Estado para servidores do Executivo e do Judiciário. O magistério, os técnicos científicos e o quadro geral de funcionários públicos terão reajuste salarial de 6%. O custo dos reajustes deve chegar a R$ 77 milhões por ano. Na terça-feira, os deputados já haviam aprovado reajuste de 8,88% para o Judiciário e o Tribunal de Contas. Para servidores da área da Segurança Pública o aumento varia entre 4% e 17,3%.