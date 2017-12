Assembleia do Paraná instala CPI dos Grampos A Assembleia Legislativa do Paraná instalou ontem a CPI dos Grampos, que pretende investigar a autoria, motivação e utilidade de gravações telefônicas supostamente realizadas em dependências da Casa. Uma varredura realizada por técnicos de uma empresa de segurança localizou aparelhos de escuta em salas utilizadas pela presidência e pela segunda secretaria da Assembleia. A proposta da comissão parlamentar de inquérito foi do deputado estadual Marcelo Rangel (PPS), que presidirá os trabalhos. A CPI tem prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60.