Assembleia do PR descobre central de escuta Uma varredura realizada na manhã de ontem na Assembleia Legislativa do Paraná descobriu três centrais de escutas clandestinas montadas nos gabinetes do presidente da casa, deputado Valdir Rossoni (PSDB), e do primeiro secretário, deputado Plauto Miró (DEM). Os equipamentos foram apreendidos pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil, e encaminhados para perícia técnica da Polícia Científica.