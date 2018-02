Assembléia do Rio aprova relatório final da CPI das Milícias

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias foi aprovado nesta terça, 16, por unanimidade, pelos deputados da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), indiciando 225 pessoas. O documento original apontava 226 nomes, mas os parlamentares decidiram retirar da lista o vereador de Duque de Caxias Sebastião Ferreira da Silva, o Chiquinho Grandão (PTB). Por isso, eles receberam vaias das galerias. Entre outras medidas, o relatório sugere o desarmamento do Corpo de Bombeiros, pois na maior parte dos casos há presença de integrantes da corporação entre os milicianos, que dominam comunidades pobres e passam a vender serviços irregulares e segurança clandestina. O documento também propõe que todas as Câmaras de Vereadores tenham corregedorias e conselhos de ética. Mas as medidas dependem de lei federal, pois são matérias constitucionais. Para o presidente de CPI, deputado Marcelo Freixo (P-SOL), apesar da retirada de um dos nomes do relatório, o saldo foi positivo. "Está aprovado um trabalho de cinco meses que mexe com um dos problemas mais sérios de segurança pública do Rio de Janeiro hoje, que é o crescimento desse grupo criminoso organizado a que chamamos de milícia", disse Freixo. "Amanhã (17), vou a Brasília conversar com um grupo de deputados federais para que todas as propostas da CPI que digam respeito ao Congresso possam ser encaminhadas o mais rápido possível", disse Freixo. O relatório final será enviado ao Ministério Público, que poderá aprofundar as investigações e apresentar denúncias à Justiça para que os envolvidos sejam processados e julgados.