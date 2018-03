Assembleia homenageia vice José Alencar O complexo de pontes da Rodovia Anhanguera, no entroncamento com a Marginal Tietê, na capital, passará a chamar-se Complexo Viário Vice-Presidente José Alencar. A Assembleia justificou a homenagem pelo empenho do vice na defesa das boas causas públicas e por sua luta contra o câncer, que "tem servido de exemplo e encorajamento para os brasileiros".