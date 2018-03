Assembleia paulista deve inchar comissões

Em um ato que tomou de surpresa as bancadas petistas e tucanas na Assembleia de São Paulo, o presidente da Casa, deputado Barros Munhoz (PSDB), divulgou a composição das 15 comissões permanentes, antes mesmo que houvesse acordo entre os partidos. A reação do PT e do PSDB foi tamanha que Munhoz se viu forçado a retroceder e adiar a instalação das comissões.

A disputa entre a bancada do PSDB e a presidência da Assembleia pela instalação das comissões indica que não é tão sólida quanto se supunha a base de apoio ao governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Os principais focos de disputa são as comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Transportes, em que, na formação atual, tanto PT quanto PSDB ficaram com apenas dois assentos, em vez dos três que ambos os partidos reivindicam.

Segundo parlamentares das duas legendas, a súbita decisão de Munhoz, tomada na noite da terça-feira, foi uma articulação do deputado Campos Machado (PTB), veterano na Assembleia e um dos principais aliados do governador. Machado estaria buscando o controle da Comissão de Transportes, responsável por analisar projetos como a ampliação do Rodoanel, a construção de novas estações do metrô e a implementação do trem-bala do Rio a Campinas. A assessoria do parlamentar petebista disse ao Estado que ele está fora do País e não poderia se manifestar.

Para tentar diminuir a tensão, Munhoz propôs anteontem aumentar de 11 para 15 os assentos de três comissões (Transportes, CCJ e Região Metropolitana), abrindo vaga para PT e PSDB. Mas o arranjo não deve ser suficiente para acalmar os ânimos. "Embora seja do mesmo partido dele (Munhoz), não posso concordar com a formação das comissões do modo como está", disse o deputado Orlando Morando, líder da bancada tucana na Assembleia.

"Não foi respeitado o princípio da proporcionalidade para o PT", afirmou o líder do partido, Enio Tatto. A formação das 15 comissões permanentes da Assembleia se arrasta desde que a nova legislatura tomou posse, há mais de um mês. Com a proposta de Munhoz de ampliar o número de assentos em quatro comissões, a disputa deve se estender ao menos até o início de maio, já que o projeto precisará ser votado pelos deputados da Casa. "A briga está apenas começando", avaliou um parlamentar.

Para Barros Munhoz, no entanto, a ampliação do número de assentos nas comissões será suficiente para atender às reivindicações dos partidos. "Eu acredito que chegamos a um bom termo." Ele negou que haja um racha na base de apoio ao governo do Estado no Legislativo.

