Assembleia vota hoje convocação de Vaccari A CPI da Bancoop na Assembleia paulista deve votar hoje os requerimentos de convocação do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto (foto), e do promotor de Justiça José Carlos Blat. Na avaliação de governistas, os pedidos devem ser aprovados com folga pelos integrantes da comissão. Os requerimentos foram protocolados pelos deputados Antonio Mentor e Vanderlei Siraque, ambos do PT.