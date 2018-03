Assembleias aumentaram salários de diretores de 5 das 6 empresas municipais Apesar de dizer ontem que o aumento de secretários pode ser estudado, "mas não está na pauta neste momento", o prefeito Gilberto Kassab (DEM) discute a questão com seus assessores. A medida se tornou necessária no mês passado, após uma medida que igualou os vencimentos de presidentes, vice-presidentes e diretores de todas as empresas municipais. A decisão foi das Assembleias-Gerais Ordinárias de Acionistas, realizadas no dia 29 de abril. A Prefeitura é a maior acionista dessas empresas. A justificativa é de que se tratava de uma medida de isonomia. Dessa forma, a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), a Empresa de Processamento de Dados do Município (Prodam), a Companhia Municipal de Habitação (Cohab), a São Paulo Transporte (SPTrans), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Turismo (SPTuris) passaram a ter os mesmos vencimentos. Fixaram-se os valores de R$ 19.500 para o presidente e de R$ 18.500 para os vice-presidentes e diretores. Entre os beneficiados pela medida está o atual secretário de Transportes, Alexandre de Moraes, que ocupa as presidências da CET e da SPTrans. Moraes optou por receber apenas por um cargo - o da SPTrans. Mas, em abril, seu vencimento era de R$ 10.807,18. Se recebesse pela presidência da CET, esse valor teria sido maior, de R$ 14.403,76. O salário maior, de R$ 19.500, só era pago para a chefia da SPTuris. Em nota oficial, a Secretaria dos Transportes ressaltou que, na gestão de Moraes, tanto CET quanto SPTrans tiveram enxugamento de salários. No caso da SPTrans, ao assumir, ele tinha 83 cargos em comissão de livre provimento destinados a assessores - 80 ocupados, ao custo mensal de R$ 881.225,63. "Atualmente, 48 cargos estão ocupados, com o custo mensal de R$ 493.257,10."