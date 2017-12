Assessor de líder do governo é baleado em Recife Walter Ferreira da Costa, de 48 anos, assessor do líder do governo na Câmara José Múcio (PTB), foi baleado no pulso esquerdo, durante um assalto, na manhã de quarta-feira, 14. Seu carro, um Fiesta, foi abordado por duas pessoas, possivelmente adolescentes, quando ele trafegava pela comunidade do Coque, nas proximidades da Estação de Metrô Joana Bezerra, na região central do Recife. Ele seguia em direção à Universidade de Pernambuco (PE), onde trabalha na assessoria da reitoria. Ele não parou e acelerou o veículo, sendo atingido por um tiro. Mesmo baleado, Walter manteve a direção do carro até encontrar um posto da Polícia Militar. Ele foi levado pelos policiais ao Hospital da Restauração onde se submeteu a uma cirurgia para reconstituir artéria e osso atingidos. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele respira espontaneamente e seu quadro é estável. Não foi informado quando ele terá alta.